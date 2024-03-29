الأمم المتحدة|783 مليون شخص يواجهون الجوع المزمن والعالم يهدر 19٪ من طعامه

ياسر رشاد - القاهرة - أهدر العالم ما يقدر بنحو 19٪ من الأغذية المنتجة عالميا في عام 2022 ، أو حوالي 1.05 مليار طن متري ، وفقا لتقرير جديد للأمم المتحدة.

الأمم المتحدة

يتتبع تقرير مؤشر هدر الطعام الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة ، والذي نشر تقدم البلدان في خفض هدر الطعام إلى النصف بحلول عام 2030.

وقالت الأمم المتحدة، إن عدد الدول التي أبلغت عن المؤشر تضاعف تقريبا عن التقرير الأول في عام 2021. قدر تقرير عام 2021 أن 17٪ من الأغذية المنتجة عالميا في عام 2019 ، أو 931 مليون طن متري (1.03 مليار طن) ، قد تم إهدارها ، لكن المؤلفين حذروا من المقارنات المباشرة بسبب عدم وجود بيانات كافية من العديد من البلدان.

وشارك في تأليف التقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج عمل النفايات والموارد (WRAP)، وهو مؤسسة خيرية دولية.

حلل الباحثون البيانات القطرية عن الأسر والخدمات الغذائية وتجار التجزئة، ووجدوا أن كل شخص يهدر حوالي 79 كيلوغراما (حوالي 174 رطلا) من الطعام سنويا ، أي ما يعادل مليار وجبة على الأقل تهدر في جميع أنحاء العالم يوميا.

معظم النفايات 60٪ جاءت في المنازل، جاء حوالي 28٪ من خدمات الطعام ، أو المطاعم ، مع حوالي 12٪ من تجار التجزئة.

"إنها مهزلة" ، قال المؤلف المشارك كليمنتين أوكونور ، نقطة الاتصال لنفايات الطعام في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، هذا ليس له أي معنى ، وهي مشكلة معقدة ، ولكن من خلال التعاون والعمل المنهجي ، يمكن معالجتها.

ويأتي التقرير في وقت يواجه فيه 783 مليون شخص في جميع أنحاء العالم الجوع المزمن والعديد من الأماكن التي تواجه أزمات غذائية متفاقمة.

وأدت الحرب بين إسرائيل وحماس والعنف في هايتي إلى تفاقم الأزمة، حيث يقول الخبراء إن المجاعة وشيكة في شمال غزة وتقترب في هايتي.

كما أن هدر الطعام هو مصدر قلق عالمي بسبب الخسائر البيئية للإنتاج، بما في ذلك الأراضي والمياه اللازمة لتربية المحاصيل وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تنتجها، بما في ذلك الميثان، وهو غاز قوي يمثل حوالي 30 في المائة من ظاهرة الاحتباس الحراري منذ عصور ما قبل الصناعة.

يولد الفاقد والمهدر من الأغذية من 8 إلى 10 في المائة من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية. إذا كانت دولة ، فستحتل المرتبة الثالثة بعد الصين والولايات المتحدة.

وقالت فضيلة جوماري، وهي زميلة مشروع في مركز بوسارا للاقتصاد السلوكي ومقرها نيجيريا والتي درست منع هدر الطعام في كينيا ونيجيريا، إن المشكلة تضر أكثر بالعديد من الأشخاص الذين يعانون بالفعل من انعدام الأمن الغذائي ولا يستطيعون تحمل تكاليف الوجبات الغذائية الصحية.

"بالنسبة للبشرية ، يعني هدر الطعام أن كمية أقل من الغذاء متاحة لأفقر السكان" ، قال جوماري ، الذي لم يشارك في التقرير.

وقال بريان رو ، باحث نفايات الطعام في جامعة ولاية أوهايو الذي لم يشارك في التقرير ، إن المؤشر مهم لمعالجة هدر الطعام.

وأضاف رو ، الذي لم يشارك في التقرير:" الوجبات الرئيسية هي أن تقليل كمية الطعام التي يتم إهدارها هو وسيلة يمكن أن تؤدي إلى العديد من النتائج المرغوبة - الحفاظ على الموارد ، وأضرار بيئية أقل ، وأمن غذائي أكبر ، والمزيد من الأراضي للاستخدامات بخلاف مدافن النفايات وإنتاج الغذاء".

وتابع المؤلفون إن التقرير أظهر نموا ملحوظا في تغطية هدر الطعام في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، لكنهم قالوا إن الأمر قد يقع على عاتق الدول الأكثر ثراء لقيادة التعاون الدولي ووضع السياسات للحد من هدر الطعام.

ويضيف التقرير إن العديد من الحكومات والمجموعات الإقليمية والصناعية تستخدم الشراكات بين القطاعين العام والخاص للحد من هدر الطعام ومساهماته في الإجهاد المناخي والمائي، تتعاون الحكومات والبلديات مع الشركات في سلسلة الإمدادات الغذائية ، حيث تلتزم الشركات بقياس هدر الطعام.

ويشير التقرير إن إعادة توزيع المواد الغذائية - بما في ذلك التبرع بفائض الطعام لبنوك الطعام والجمعيات الخيرية - أمر مهم في معالجة هدر الطعام بين تجار التجزئة.

إحدى المجموعات التي تقوم بذلك هي Food Banking Kenya ، وهي منظمة غير ربحية تحصل على فائض الطعام من المزارع والأسواق ومحلات السوبر ماركت وبيوت التعبئة وتعيد توزيعه على أطفال المدارس والسكان الضعفاء.

يعد هدر الطعام مصدر قلق متزايد في كينيا ، حيث يتم إهدار ما يقدر بنحو 4.45 مليون طن متري (حوالي 4.9 مليون طن) من الطعام كل عام.

قال جون غاثونغو ، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي للمجموعة: "نحن نؤثر بشكل إيجابي على المجتمع من خلال توفير الطعام المغذي وأيضا التأثير بشكل إيجابي على البيئة من خلال الحد من انبعاث الغازات الضارة" .

وأشار مؤلفو التقرير إنهم وجدوا أن الاختلافات في نصيب الفرد من النفايات الغذائية المنزلية بين البلدان ذات الدخل المرتفع والبلدان ذات الدخل المنخفض كانت صغيرة بشكل مدهش.

قال ريتشارد سوانيل ، المؤلف المشارك ومدير Impact Growth في WRAP ، إن هدر الطعام "ليس مشكلة عالمية غنية، إنها مشكلة عالمية".

وتابع : "البيانات واضحة حقا في هذه النقطة، أن هناك مشكلة في جميع أنحاء العالم ويمكننا جميعا معالجتها غدا لتوفير المال وتقليل التأثير البيئي".