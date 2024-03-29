النواب الفرنسيون يدينون مذبحة الجزائريين في باريس عام 1961

ياسر رشاد - القاهرة - وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية بأغلبية ساحقة على قرار يدين مذبحة باريس للجزائريين عام 1961، يتذكر الجزائري حسين حكيم عن مذبحة سيئة السمعة ولكنها غير معروفة في العاصمة الفرنسية قبل 60 عاما

الجمعية الوطنية الفرنسية

ويقول بعض المؤرخين إن ما يصل إلى 300 متظاهر قتلوا عندما فرقت الشرطة مظاهرة مؤيدة لاستقلال الجزائر.

تعرض بعضهم للضرب حتى الموت ، وغرق آخرون في نهر السين.

ويدعو القرار أيضا إلى تخصيص يوم رسمي لإحياء الذكرى.

وقعت المذبحة في سياق حرب استقلال الجزائر.

وأدين حاكم الشرطة المسؤول، موريس بابون، في وقت لاحق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية لتعاونه مع النازيين.

"لقد كانت معجزة أنني لم ألقي في نهر السين" ، يتذكر الجزائري حسين حكيم عن مذبحة سيئة السمعة ولكنها غير معروفة في العاصمة الفرنسية قبل 60 عاما.

وخرج نحو 30 ألف جزائري إلى شوارع باريس في احتجاج سلمي ضد حظر التجول ودعوا إلى الاستقلال بعد نحو سبع سنوات من الحرب ضد الحكم الفرنسي في شمال أفريقيا التي امتدت من حين لآخر إلى شوارع العاصمة الفرنسية.

في 17 أكتوبر 1961 ، قتلت الشرطة ما لا يقل عن 100 متظاهر ، تم إلقاء بعضهم في نهر السين ، مما يجعلها واحدة من أحلك الصفحات في تاريخ فرنسا الاستعماري المتقلب.

كان حكيم يبلغ من العمر 18 عاما في ذلك الوقت وكان والتي لم يتم الإبلاغ عنها كثيرا في ذلك الوقت. وكان من بين حوالي 14 ألف جزائري اعتقلوا خلال العملية.

فرضت الحكومة في ذلك الوقت رقابة على الأخبار ودمرت العديد من الأرشيفات ومنعت الصحفيين من التحقيق في القصة.

وأفادت نشرات الأخبار المعاصرة بوقوع ثلاث وفيات، من بينهم مواطن فرنسي. لم يتم تغطيته في الصحافة الدولية.

وقالت بريجيت لاينيه، التي كانت أمينة في الأرشيف الباريسي، فى عام 1999 إن بعض الوثائق الرسمية نجت من الكشف عن مدى عمليات القتل. "كان هناك الكثير من الجثث، بعضهم محطم الجماجم، والبعض الآخر مصاب بجروح ناجمة عن بنادق الخرطوش".

التقطت إحدى الصور المشاعر المخيفة في ذلك الوقت ، وأظهرت كتابات على الجدران على طول جزء من جسر نهر السين تقول: "هنا نغرق الجزائريين".

هذا هو عنوان كتاب المؤرخ الفرنسي فابريس رايسبوتي الجديد الذي يفصل كيف سعى رجل واحد - الباحث جان لوك إينودي - بلا كلل لجمع شهادات شهود العيان ، ونشر روايته بعد 30 عاما من مذبحة الشرطة.

ولم يتم تأكيد العدد الدقيق للقتلى، لكن بعض المؤرخين يعتقدون أن ما بين 200 و300 جزائري لقوا حتفهم في ذلك اليوم.

يقول المؤرخون إن ما مجموعه 110 جثث جرفتها الأمواج على ضفاف نهر السين خلال الأيام والأسابيع التالية. قتل بعضهم ثم ألقي بهم ، بينما أصيب آخرون ، وألقوا في المياه الباردة وتركوا ليغرقوا.

وكانت أصغر الضحايا فاطمة بيدا. كانت تبلغ من العمر 15 عاما وتم العثور على جثتها في 31 أكتوبر في قناة بالقرب من نهر السين.

العنصرية ضد العرب

تم نشر أحد أقدم الأوصاف للحدث في عام 1963 من قبل الكاتب الأمريكي من أصل أفريقي ويليام جاردنر سميث في روايته "وجه حجري" - على الرغم من أنها رواية خيالية ، لم تترجم أبدا إلى الفرنسية.

إنه يظهر العنصرية الصارخة المعادية للعرب في ذلك الوقت.