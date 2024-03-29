المقاومة الفلسطينية تعلن عن توجيه ضربة موجعة للاحتلال

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الخميس 28 مارس 2024 عن توجيه ضربة موجعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تشن عدوان على مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة.

وقالت القسام في بيان لها، إن "مجاهدينا استهدفوا دبابة ميركافا وجرافة بقذيفتي "الياسين 105" و"تاندوم" في القرارة بخان يونس".

وأضافت كتائب القسام في بيانها أن "مجاهدينا فجروا منزلا مفخخا بقوة صهيونية راجلة وأوقعوا أفرادها قتلى وجرحى بالقرارة شمال خان يونس"، موضحة أن "مروحية صهيونية هبطت لإجلاء جرحى القوة الراجلة في القرارة شمال خان يونس جنوب قطاع غزة".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق الخميس، أن مسلحين من حركة حماس فتحوا النار على جنود الجيش من داخل "وحدة الطوارئ" في مستشفى الشفاء.

كما كشف أن جنودا من اللواء 401 ولواء ناحال ووحدة البحرية 13 قتلوا مسلحي حماس.

فيما قتل عدد من المواطنين، وأُصيب آخرون، في قصف الجيش الإسرائيلي المتواصل على مناطق متفرقة في قطاع غزة، لليوم الـ174.

وأفادت مصادر طبية، بمقتل 4 مواطنين واصابة آخرين بجروح مختلفة، في قصف للجيش الإسرائيلي مناطق وسط وجنوب قطاع غزة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن 3 مواطنين قتلوا، وأصيب 20 آخرين، جراء استهداف طائرات الجيش منزلا بشارع البلتاجي بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وحسب مصادر محلية، فإن الطائرات قصفت مبان سكنية في حي الرمال وسط مدينة غزة، ومبنى في شارع حميد بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وأضافت، أن مدفعية الجيش أطلقت الرصاص في محيط مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة.

وفي خان يونس، قتل مواطن برصاص قوات الجيش، في مدينة حمد، شمال خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وشنت طائرات غارات استهدفت مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، ومناطق أخرى شمال القطاع.

وفي بيت لاهيا شمال قطاع غزة، أصيب عدد من المواطنين في غارة استهدفت محيط مسجد القسام في مشروع بيت لاهيا.

وقصفت طائرات الجيش الإسرائيلي مدينة الأسرى شمال غربي النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت مصادر طبية عن ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 32552 والإصابات إلى 74980 منذ بدء العدوان.