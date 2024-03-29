رواندا تستقبل المجموعة الثانية من طالبي اللجوء خلال أسبوع

ياسر رشاد - القاهرة - استقبلت رواندا 57 طالب لجوء إريتريا و35 سودانيا، بعد أيام من وصول 91 لاجئا وطالب لجوء آخرين إلى البلاد من ليبيا.

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين:" سيبقى اللاجئون وطالبو اللجوء البالغ عددهم 183 لاجئا في رواندا في انتظار معالجة طلبات إعادة توطينهم".

الوافدون هم جزء من برنامج تدعمه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.

ومنذ عام 2019، أرسل البرنامج أكثر من 2,200 لاجئ وطالب لجوء من جنسيات مختلفة من ليبيا إلى رواندا. وقد أعيد توطين أكثر من 1,600 منهم في الولايات المتحدة وأوروبا.

يأتي وصول اللاجئين وطالبي اللجوء إلى رواندا في الوقت الذى تحاول فىه المملكة المتحدة إصدار تشريع جديد يسمح لها بإرسال بعض طالبي اللجوء إلي رواندا.

وكانت المحكمة العليا في المملكة المتحدة قد ألغت الخطة في وقت سابق، ووصفتها بأنها غير قانونية.

استقبلت رواندا 91 لاجئا وطالب لجوء من ليبيا، في إطار برنامج تدعمه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.

ومن بين الوافدين 38 سودانيا و33 إريتريا و11 صوماليا وسبعة إثيوبيين وشخصين من جنوب السودان.

تم إجلاء اللاجئين وطالبي اللجوء في إطار برنامج آلية العبور الطارئ، الذي شهد إرسال 2,150 لاجئا إلى رواندا من ليبيا منذ عام 2019.

ومن بين هؤلاء، أعيد توطين 1,600 شخص في الولايات المتحدة وعبر أوروبا.

وقالت وزارة إدارة الطوارئ، "لا تزال رواندا ملتزمة بتقديم ملجأ للمحتاجين، يأتي وصول اللاجئين وطالبي اللجوء في الوقت الذي تقوم فيه المملكة المتحدة محاولات لتمرير تشريع جديد يسمح لها، بإرسال بعض اللجوء طالبي السفر إلي رواندا،ريثما يتم تجهيز طلباتهم.

وكانت المحكمة العليا في المملكة المتحدة قد ألغت الخطة في وقت سابق، ووصفتها بأنها غير قانونية.

سيتم منح المهاجرين، الذين رفضت المملكة المتحدة طلبات لجوئهم 3,000 جنيه إسترليني (3,800 دولار) للانتقال إلى رواندا.

لدى المملكة المتحدة، بالفعل خطة تدفع لطالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم للعودة إلى بلدانهم الأصلية.

لكن الإجراء الجديد يستهدف أولئك الذين لا يستطيعون العودة إلى بلدانهم الأصلية، حسبما ذكرت الصحافة المحلية.

والأموال النقدية مقابل الانتقال إلى رواندا ،هي مجرد مخطط آخر في خطة رئيس الوزراء ريشي سوناك الطموحة لوقف الهجرة غير النظامية، ولا يحل ذلك محل خطة ترحيل الوافدين غير الشرعيين إلى رواندا، التي عرقلتها المحاكم بسبب مخاوف بشأن سلامة الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.

ولتفادي مخاوف المحكمة، قدمت الحكومة مشروع قانون يسعى إلى تصنيف رواندا بلدا آمنا.

وفي الأسبوع الماضي، تعرض التشريع المقترح لانتكاسة كبيرة بعد أن أقر مجلس اللوردات خمسة تعديلات، والتي إذا تم التصديق عليها، ستجعل من الصعب على مجلس العموم إعلان رواندا "آمنة" وستتطلب من الحكومة الامتثال للقانون المحلي والدولي.

ويجبر مشروع القانون القضاة على اعتبار رواندا بلدا آمنا ويمنح الوزراء سلطة تجاهل أجزاء من قانون حقوق الإنسان.

ولقبولها استقبال المرحلين، حصلت كيغالي حتى الآن على 300 مليون دولار من لندن.

بعد العديد من القضايا القضائية والاحتجاجات الدولية ، لم تقلع أي رحلات ترحيل بموجب الصفقة التي تم إبرامها في أبريل 2022.

وتعهد رئيس الوزراء سوناك بالمضي قدما في الخطة.

قالت هيئة مراقبة حقوقية برلمانية، يوم الاثنين، إن خطة الحكومة البريطانية لإرسال بعض طالبي اللجوء في رحلة باتجاه واحد إلى رواندا "تتعارض بشكل أساسي" مع التزامات المملكة المتحدة في مجال حقوق الإنسان ، حيث عاد مشروع القانون المثير للجدل للمناقشة في مجلس اللوردات.

يدقق مجلس الشيوخ غير المنتخب في البرلمان في مشروع قانون يهدف إلى التغلب على حكم المحكمة العليا في المملكة المتحدة بأن خطة رواندا غير قانونية.

وأضافت المحكمة في نوفمبر إن الدولة الواقعة في شرق أفريقيا ليست دولة آمنة للمهاجرين.

ينص مشروع قانون سلامة رواندا على أن البلاد آمنة، ويجعل من الصعب على المهاجرين الطعن في الترحيل، ويسمح للحكومة البريطانية بتجاهل الأوامر القضائية الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تسعى إلى منع عمليات الترحيل.

وقالت اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان في البرلمان، التي تضم أعضاء من كل من الحكومة وأحزاب المعارضة، في تقرير إن مشروع القانون "يدعو علنا إلى إمكانية انتهاك المملكة المتحدة للقانون الدولي" ويسمح للمسؤولين البريطانيين "بالتصرف بطريقة لا تتوافق مع معايير حقوق الإنسان".

وقالت جوانا شيري، المشرعة عن الحزب الوطني الاسكتلندي، التي ترأس اللجنة، إن مشروع القانون "يخاطر بإلحاق ضرر لا يوصف بسمعة المملكة المتحدة كمؤيد لحقوق الإنسان".

وأشارت : "يهدف مشروع القانون هذا إلى إزالة الضمانات الحيوية ضد الاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق الأساسي في الوصول إلى المحكمة". العداء لحقوق الإنسان هو في جوهره ولا يمكن لأي تعديلات أن تنقذه".

وأوضحت وزارة الداخلية إن خطة رواندا هي حل "جريء ومبتكر" ل "تحد عالمي كبير".

وتابعت في بيان "من الواضح أن رواندا بلد آمن يهتم بشدة بدعم اللاجئين". وتستضيف أكثر من 135,000 طالب لجوء وتقف على أهبة الاستعداد لنقل الناس ومساعدتهم على إعادة بناء حياتهم".

وبموجب هذه السياسة، فإن طالبي اللجوء الذين يصلون إلى المملكة المتحدة في قوارب صغيرة عبر القناة الإنجليزية ستتم معالجة طلباتهم في رواندا، ويبقون هناك بشكل دائم. وتعد هذه الخطة أساسية لتعهد رئيس الوزراء ريشي سوناك "بوقف القوارب" التي تجلب المهاجرين غير الشرعيين إلى المملكة المتحدة، ويجادل سوناك بأن ترحيل طالبي اللجوء غير المصرح لهم سيردع الناس عن القيام برحلات محفوفة بالمخاطر ويكسر نموذج أعمال عصابات تهريب البشر.

وتصف جماعات حقوق الإنسان الخطة بأنها غير إنسانية وغير قابلة للتطبيق، ولم يتم إرسال أي شخص إلى رواندا بعد.

وردا على حكم المحكمة العليا، وقعت بريطانيا ورواندا معاهدة تتعهدان فيها بتعزيز حماية المهاجرين. وتقول حكومة سوناك المحافظة إن المعاهدة تسمح لها بتمرير قانون يعلن رواندا وجهة آمنة.

ووافق مجلس العموم على مشروع القانون الشهر الماضي، على الرغم من أن 60 عضوا من حزب المحافظين الحاكم في سوناك تمردوا لجعل التشريع أكثر صرامة.

يتم الآن التدقيق فيه من قبل اللوردات ، الذين يريد الكثير منهم هزيمة مشروع القانون أو تخفيفه. على عكس مجلس العموم ، لا يشغل المحافظون الحاكمون أغلبية المقاعد في اللوردات.

في نهاية المطاف، يمكن لمجلس الشيوخ تأخير وتعديل التشريعات ولكن لا يمكنه نقض مجلس العموم المنتخب.