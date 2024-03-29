قطاع الطاقة في جنوب أفريقيا يسبب مشاكل تلوث حادة

ياسر رشاد - القاهرة - قالت منظمة السلام الأخر البيئية غير الحكومية، في تقرير جديد، إن تعاني نيجيريا وجنوب إفريقيا ومصر من أعلى مستويات تلوث الهواء في إفريقيا .

منظمة السلام الأخر البيئية غير الحكومية

وأضاف التقرير أن ارتفاع مستويات تلوث الهواء دفع الدول الثلاث إلى تسجيل معظم الوفيات السنوية المرتبطة بتلوث الهواء في القارة والتي يبلغ عددها حوالي مليون حالة.

وأوضح التقرير أن "التعرض لتلوث الهواء هو ثاني عامل خطر رئيسي للوفاة في أفريقيا".

تم اختيار جنوب إفريقيا بشكل خاص باعتبارها الملوث الرئيسي للهواء في إفريقيا وواحدة من البلدان التي لديها أعلى المخاطر الصحية المرتبطة بتلوث الهواء.

تستضيف اثنتين من أكبر النقاط الساخنة لانبعاثات ثاني أكسيد النيتروجين في العالم وست من أكبر النقاط الساخنة لانبعاثات ثاني أكسيد النيتروجين في إفريقيا.

أربع من محطات الطاقة الحرارية في البلاد ، والتي تديرها شركة الطاقة الحكومية Eskom ، هي من بين أكبر 10 نقاط انبعاث لثاني أكسيد الكبريت في العالم.

كما يقدم التقرير روايات توضح بالتفصيل التحديات التي تواجهها المجتمعات الأكثر تضررا من تلوث الهواء في القارة.

فانا سيبانيوني ، ناشطة من مقاطعة مبومالانجا الغنية بالفحم "إن التلوث الناجم عن محطات الفحم مثل تلك التي تديرها ساسول في منطقتنا لم يكن فقط شوهت صحتنا ، مما أدى إلى فشل التقييمات الصحية والأمراض المزمنة لكنه كما ألقت بظلالها على مستقبلنا ، مما تركنا عاطلين عن العمل حيث تختار الشركات التوظيف من الخارج ، نقلا عن عدم لياقتنا للعمل".

تم ربط مناجم الفحم المتعددة في المنطقة ومحطات الطاقة التي تعمل بالفحم بمستويات تلوث الهواء الشديدة.

منع الرئيس السابق جاكوب زوما من الترشح للانتخابات العامة في جنوب أفريقيا المقرر انعقاده في مايو/أيار، ولم تقدم اللجنة الانتخابية في البلاد أي سبب.

ومع ذلك، يبدو أن إدانته وسجنه في عام 2021 بتهمة ازدراء المحكمة تحرمه من الأهلية.

وينظر إلى دعمه لحزب "أومخونتو وي سيزوي" الجديد على أنه تهديد محتمل لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم، الذي أوقف زوما عن العمل.

شغل الرئيس البالغ من العمر 81 عاما منصب الرئيس من عام 2009 حتى عام 2018 ، عندما اضطر إلى التنحي بسبب مزاعم الفساد.

حزب المؤتمر الوطني الأفريقي

وسمي حزب زوما الجديد على اسم الجناح العسكري السابق لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي، وهو يرى نفسه الوريث الحقيقي للجذور الثورية للحزب الحاكم.

وكان حزب المؤتمر الوطني الأفريقي يريد من الهيئة الانتخابية في جنوب أفريقيا إلغاء تسجيل عضو الكنيست لكن هذا الطلب رفض يوم الثلاثاء.

ويقود زوما حملة حزب الكنيست وكان الاسم الأول على قائمة مرشحيه، لكن اللجنة الانتخابية تلقت اعتراضات على احتمال أن يصبح عضوا في الجمعية الوطنية.

وبدلا من التصويت مباشرة لانتخاب الرئيس، ينتخب مواطنو جنوب أفريقيا أعضاء الجمعية الوطنية، ثم يصبح رئيس أي حزب يحصل على الأغلبية زعيما للبلاد.

قال رئيس اللجنة الانتخابية موسوتو موبيا «في حالة الرئيس السابق زوما، نعم، تلقينا اعتراضا، تم تأييده»، تم إبلاغ الحزب الذي رشحه.

وأمام زوما مهلة حتى 2 أبريل/نيسان للطعن في القرار.

تلقى الرئيس السابق حكما بالسجن لمدة 15 شهرا في عام 2021 بتهمة ازدراء المحكمة وينص الدستور على أن أي شخص حكم عليه بالسجن لمدة تزيد عن 12 شهرا غير مؤهل للترشح للانتخابات.

ويواجه زوما أيضا اتهامات بالفساد في صفقة أسلحة بمليارات الدولارات تعود إلى عام 1990، عندما كان نائبا للرئيس.

وقالت اللجنة الانتخابية المستقلة إن الحكم لم يمنع حزب الكنيست من المشاركة في اقتراع 29 مايو، وفقا لتقارير News24.

وللمرة الأولى منذ بداية الحقبة الديمقراطية في عام 1994، يمكن أن تنخفض حصة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي من الأصوات إلى أقل من 50٪، وفقا للعديد من استطلاعات الرأي.

وينظر إلى حزب الكنيست على أنه يحظى بشعبية في منطقة كوازولو ناتال مسقط رأس زوما.

رفضت محكمة في جنوب أفريقيا، يوم الثلاثاء، قضية الحزب الحاكم التي تطالب بإلغاء تسجيل حزب معارض منافس ومنعه من المشاركة في الانتخابات المقبلة.

حزب المؤتمر الوطني الأفريقي

وقالت المحكمة الانتخابية، إن اعتراض حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم على كيفية تعامل اللجنة الانتخابية المستقلة، مع تسجيل حزب أومخونتو ويسوي ليس له أساس موضوعي مضيفة أنه كان ينبغي عليها مخاطبة اللجنة الانتخابية قبل رفع دعوى قضائية.

انفصل رئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما ، الذي ترأس البلاد من 2009 إلى 2018 عندما تمت إقالته وسط مزاعم واسعة النطاق بالفساد ، عن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في ديسمبر ويقود الآن حزب uMkhonto weSizwe ، أو حزب MK.

وقد ساعدت شعبيته، خاصة في مقاطعة كوازولو ناتال مسقط رأسه، والتي من المتوقع أن تكون ساحة معركة رئيسية في انتخابات هذا العام، حزب MK على الظهور كمنافس مهم محتمل في الانتخابات المقبلة.

سمي الحزب على اسم الجناح العسكري السابق لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي ، الذي تم حله في نهاية حكم الأقلية البيضاء وسياسات الفصل العنصري للنظام المعروف باسم الفصل العنصري، ويوم الأربعاء، سيطلق حزب المؤتمر الوطني الأفريقي دعوى قضائية أخرى ضد حزب زوما، للطعن في حقه في استخدام اسم وعلامة المنظمة المنحلة الآن.

من المتوقع أن تشهد انتخابات 29 مايو في جنوب إفريقيا منافسة شديدة مع تعرض حزب المؤتمر الوطني الأفريقي ، الذي كان يقوده الزعيم المناهض للفصل العنصري نيلسون مانديلا ، لضغوط للبقاء في السلطة بعد انخفاض الدعم في الانتخابات المتتالية حيث تواجه البلاد ركودا في النمو الاقتصادي ، ومستويات عالية من الفقر بين الأغلبية السوداء ، ومعدل بطالة يزيد عن 32٪.

ووفقا لاستطلاعات الرأي الأخيرة، قد ينخفض حزب المؤتمر الوطني الأفريقي إلى أقل من 50٪ من الأصوات الوطنية لأول مرة منذ توليه السلطة في عام 1994 عندما أصبح مانديلا أول زعيم منتخب ديمقراطيا في البلاد.

أعلنت اللجنة التنفيذية الوطنية لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم، أنها قررت "تعليق عضوية جاكوب زوما بإجراءات موجزة".

نقلا عن مصادر اللجنة ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الرئيس السابق سيحال أمام اللجنة التأديبية للحزب.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن زوما علنا أنه سيقوم بحملة ويصوت لصالح حزب الكنيست الذي تأسس حديثا.

وفي تأييده للحزب، قال زوما إنه لا يستطيع دعم "حزب المؤتمر الوطني الأفريقي للرئيس سيريل رامافوسا".

ومع ذلك، ينص دستور حزب المؤتمر الوطني الأفريقي على أنه يجوز اللجوء إلى الإجراءات التأديبية واتخاذها ضد أي عضو أو ممثل عام ينضم أو يدعم أي منظمة أو حزب آخر غير حزب المؤتمر الوطني الأفريقي أو شركائه في التحالف كوساتو و SACP و Sanco.

ومن المتوقع أن تشهد الانتخابات العامة المقررة هذا العام منافسة شديدة، لأن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم، الذي حكم البلاد منذ أصبح نيلسون مانديلا أول زعيم منتخب ديمقراطيا في جنوب أفريقيا في عام 1994، يواجه عددا لا يحصى من التحديات.

علق سيريل رامافوزا، رئيس جنوب أفريقيا، علي تصريحات الرئيس السابق جاكوب زوما بشأن التصويت لصالح الحزب السياسي الجديد بدلًا من الحزب الحاكم في البلاد، قائلًا:"إنه لاحظ تصريح سلفه حول التصويت لحزب جديد بدلا من المؤتمر الوطني الأفريقي (ANC)".

وقال رامافوزا، خلال المؤتمر الصحفى لصالح الأوضاع في غزة، إن الهجمات التي شنت خلال الأونة الأخيرة ضددى، تأتي لصالح الرأسمالية البيضاء.

وردا على سؤال حول ما سيفعله حزب المؤتمر الوطني الأفريقي بشأن الإعلان، قال:"ما يمكنني قوله لكم هو أننا جميعا استمعنا إلى ذلك، وقد لاحظنا ما قاله وما أعلنه و هذا هو أقصى ما نحن على استعداد للذهاب إليه في هذه المرحلة من الزمن".

وأضاف رئيس جنوب أفريقيا، أن الجميع في الدولة أحرار في التعبير عن أنفسهم فيما يتعلق بمن سيصوتون له ولماذا سيصوتون لهم ، ونحن لاحظوا ما أعلنه الرئيس السابق جاكوب زوما".

و ندد الرئيس السابق جاكوب زوما، بحزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم، معلنًا بأنه سيصوت لصالح تشكيل سياسي جديد في الانتخابات العامة في جنوب إفريقيا العام المقبل.

وقال زوما، الذي كان رئيسا لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي من عام 2007 إلى عام 2017، إنه يدعم حزب أومكونتو وي سيزوي الذي تم تشكيله حديثا، والذي سمي على اسم الجناح العسكري لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي الذي لم يعد له وجود الآن، والذي تم حله بعد النضال من أجل التحرير.

ودعا زوما (81 عاما) مواطني جنوب أفريقيا، الآخرين إلى التصويت لصالح التشكيل الجديد، قائلا إن التصويت لصالح حزب المؤتمر الوطني الأفريقي" الذي يتزعمه الرئيس سيريل رامافوزا سيكون "خيانة".

وأوضح الرئيس السابق جاكوب زوما، "أنا أدعو أعضاء حزب المؤتمر الوطني الأفريقي ، عضو الكنيست ، للتصويت لصالح عضو الكنيست، هذا ما أدعو إليه، لن أصوت لصالح حزب المؤتمر الوطني الأفريقي. سأصوت لعضو الكنيست".

من المتوقع أن تشهد الانتخابات العامة في البلاد المقرر إجراؤها في عام 2024 منافسة شديدة، لأن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم، الذي حكم البلاد منذ أن أصبح نيلسون مانديلا أول زعيم منتخب ديمقراطيا في جنوب إفريقيا في عام 1994، يواجه عددا لا يحصى من التحديات.

وقد أشارت استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي قد يحصل لأول مرة على أقل من 50٪ من الأصوات الوطنية في انتخابات العام المقبل وقد يحتاج إلى تشكيل حكومة ائتلافية للبقاء في السلطة.

وفي إفادة للصحفيين في بلدة سويتو في جوهانسبرج يوم السبت وصف زوما قراره بأنه جزء من إنقاذ حزب المؤتمر الوطني الأفريقي.

أطاح رامافوسا بزوما كرئيس للبلاد في عام 2018 وسط مزاعم واسعة النطاق بالفساد في الحكومة والشركات المملوكة للدولة خلال فترة رئاسته من 2009 إلى 2018.

ومنذ مغادرته أعلى منصب في البلاد، يواجه زوما معارك قانونية.

وحكم عليه بالسجن لمدة 15 شهرا لتحديه أمرا من المحكمة بالمثول أمام لجنة تحقيق قضائية، كانت تحقق في مزاعم الفساد ضده وغيره من السياسيين ورجال الأعمال البارزين خلال فترة وجوده في منصبه.

كما دفع ببراءته من تهم الفساد المتعلقة بصفقة شراء الأسلحة في جنوب أفريقيا عام 1999 في محاكمة واجهت تأخيرات كبيرة.

ومن المتوقع أن يواجه حزب المؤتمر الوطني الأفريقي منافسة شرسة من حزبي المعارضة التحالف الديمقراطي ومقاتلي الحرية الاقتصادية، لكن الأحزاب الصغيرة والمرشحين المستقلين قد يكونون حاسمين في حالة إجراء مفاوضات ائتلافية.

وأشار حزب المؤتمر الوطني الأفريقي هذا الأسبوع إلى أنه سيطعن قانونيا في استخدام اسم أومكونتو وي سيزوي من قبل التشكيل السياسي الجديد لأن الاسم ينتمي إلى الحزب.