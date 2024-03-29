حث الأوغنديين على تقديم ردود صادقة في التعداد السكاني

ياسر رشاد - القاهرة - حث الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني المواطنين على أن يكونوا متاحين لتعداد البلاد في مايو وأن يكونوا صادقين عند طرح أسئلة التعداد.

الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني

أضاف موسيفيني "عندما يأتي جامعو البيانات إلى منازلكم أثناء التعداد ، من فضلك ... تزويدهم بإجابات صادقة على أسئلتهم ، ".

وقال موسيفيني: "هذا من أجل تمكينهم من معالجة أدق المعلومات عنك وعن أسرتك ومؤسساتك ومجتمعك" ، مضيفا أن الردود الدقيقة ستمكن الحكومة من التخطيط بدقة لتقديم الخدمات العامة.

ومن المقرر أن تجري أوغندا التعداد السكاني في الفترة ما بين 10 و19 أيار/مايو. هذا هو التعداد السادس في تاريخ البلاد والأول الذي سيتم إجراؤه رقميا.

تم تأجيل العملية من الموعد المقرر في البداية في أغسطس من العام الماضي بسبب التحديات المالية ، وسط تخفيضات التمويل الدولية المرتبطة بقانون مكافحة المثلية الجنسية المثير للجدل في أوغندا.

ومن المقرر أن تكلف 134 مليار شلن أوغندي (34 مليون دولار ؛ 27 مليون جنيه إسترليني).

وكان آخر تعداد سكاني أجرته أوغندا في عام 2014 قد قدر عدد السكان بنحو 36 مليون نسمة.

وتقدر وكالة الإحصاء الحكومية أن عدد السكان قد نما بأكثر من 30٪ منذ ذلك الحين ، ويتجاوز الآن 45 مليون نسمة.

قالت وزارة المالية الأوغندية، يوم الثلاثاء، إن الحكومة الأوغندية تخطط لإنفاق 53.3 تريليون شلن (13.74 مليار دولار) في السنة المالية التي تبدأ في يوليو تموز، بزيادة نحو واحد بالمئة عن إنفاق العام الحالي.

وأضافت الوزارة في وثيقة تتضمن مقترحات الإنفاق، أن الحكومة تخطط في السنة المالية 2024-2025 لتوجيه حصة أكبر من نفقات التطوير لتحسين الطرق والسكك الحديدية والبنية التحتية في قطاع النفط والغاز.

وتهدف أوغندا إلى بدء إنتاج النفط التجاري في عام 2025، وكانت استثمارات قطاع النفط، أحد العوامل الداعمة للنمو الاقتصادي إلى جانب تحسين الإنتاج الزراعي.

وتوقعت وزارة المالية أن ينمو الاقتصاد بنسبة 6.4% في 2024-2025 مقارنة مع 6% في 2023-2024، وهو توقع مماثل للفترة 2024-2025 لما أعلنه وزير المالية فى سبتمبر.

تستضيف أوغندا أكبر مخيم للاجئين في أفريقيا، حيث يتسع لـ 1.6 مليون شخص، أكثر من ضعف عدد سكان الاتحاد الأوروبي ، كنسبة مئوية من سكانه.

لكن التخفيضات المالية قد تعرض نموذج الباب المفتوح للخطر، ويأتي معظم اللاجئين من جنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورتين، اللتين تعذبهما أعمال العنف والاشتباكات.

وغالبا ما يفرون بعد الاعتداء على قراهم وقتل أزواجهم وآبائهم، 81٪ منهم من النساء والأطفال.

ويستقبل مخيم ناكيفالي، الذي يقطنه 185.000 شخص في جنوب غرب أوغندا، وافدين جدد كل أسبوع.

قال صبي نازح، "كنت في الخارج، وعندما عدت إلى المنزل، كانت عائلتي قد غادرت، وهكذا غادرت أيضا. لم أرهم" .

تسمح أوغندا للجميع بالدخول، مستفيدة من المساعدات الإنسانية التي يقدمها الشركاء الدوليون، الذين يمولون البنى التحتية مثل المدارس والمستشفيات، التي يستخدمها اللاجئون والسكان المحليون على حد سواء.

حتى أن الحكومة تمنح الحماية الفورية لأولئك الذين يأتون من مناطق في حالة حرب، كما توضح كلير بيرونجي أغابا من المجلس النرويجي للاجئين، إحدى المنظمات المعنية.

كلير بيرونجي أغابا ، المجلس النرويجي للاجئين، "عندما يتعلق الأمر بالكونغوليين والسودانيين وجنوب السودانيين، فإنهم قادرون على الحصول على وجاهة أولية، إنه يتيح توجيها من الحكومة ، بمجرد أن يكون لديهم حالة طوارئ في بلدان المنشأ ، مما يتسبب في تدفق كبير من الناس للانتقال لذلك يتم منحهم وضع (لاجئ) ولا يمرون بهذه العملية ، عملية التسجيل بأكملها ".

وفي المستوطنات، يحق لكل لاجئ الحصول على قطعة أرض صغيرة لزراعتها والدعم النقدي/الغذائي، في حين يعهد إلى القصر غير المصحوبين بذويهم بكفالة أسر اللاجئين الآخرين.

لكن التحديات هائلة في ناكيفالي، ينتشر الفقر والتسرب من المدارس، ويكافح اللاجئون الذين لا يعملون للتعامل مع 3 كيلوغرامات من الأرز ونصف كيلوغرام من الفاصوليا شهريا التي تقدم لهم.

معدل التقزم بنسبة 40٪ ، ومعدل سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون سن الخامسة يصل إلى 10-15٪ ، تم الوصول إليه خلال فترات الذروة الطارئة ، مما يؤثر بشدة على الدفاعات المناعية ونمو الطفل.

كما يقول الدكتور جاستن أوكيلو ، مركز ناكيفالي الصحي الثالث، "لذا فإن النتيجة هي أن هؤلاء الأطفال معرضون للإصابة بالعدوى وأيضا للوفاة من هذه العدوى، هذه هي أكبر نتيجة لسوء التغذية الحاد لدى الأطفال ".

في حين أن الحرب الأهلية في السودان هي الأزمة الأخيرة التي تواجهها المنطقة، فقد انخفض مستوى المساعدات الإنسانية العالمية لأوغندا على مر السنين.

في عام 2018، تم إنفاق حوالي 170 دولارا سنويا لكل لاجئ اليوم، 85 دولارا فقط، كما يقول برونو روتيفال، رئيس المساعدات الإنسانية للاتحاد الأوروبي في أوغندا بينما أبقى الاتحاد الأوروبي مساهمته حوالي 30 مليون سنويا.

"جميع العمليات تعاني من عجز في التمويل. وأعتقد أن الأزمات الأكثر حدة تحصل على المزيد من المال. وبما أن أوغندا بلد أكثر استقرارا، فإن توفير المساعدات الإنسانية ربما يعاني أكثر قليلا، لكننا واثقون من أننا سنكون قادرين على الحفاظ على كل مستوى الدعم".

SOT فينتشنزو جينوفيز ، يورونيوز / VO

تطلب الحكومة الأوغندية المزيد من الأموال من الشركاء الدوليين للحفاظ على سياستها الفريدة بشأن اللاجئين زيادة عدد الوافدين ، 225.000 فقط في العامين الماضيين ، ومعدل المواليد المرتفع للغاية في مستوطنات اللاجئين يعرضهم للخطر.