هل يتم مد مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج؟.. وزيرة الهجرة توضح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، دعم بقوة إطلاق مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج، مشيرة إلى المبادرة طال انتظارها للمصريين بالخارج وتم تحقيق هذا الحلم.

أضافت وزيرة الهجرة، عبر برنامج صناع القرار، المذاع على قناة صدى البلد، أن مبادرة استيراد السيارات المصريين بالخارج تنتهي يوم 28 أبريل المقبل، لافتة إلى أن كل من يرغب في المشاركة في هذه المبادرة ولم يشارك بها حتى هذه اللحظة، عليه سرعة التسجيل عبر التطبيق الإلكتروني الخاص بها، والاحتفاظ بحقه في الحصول على سيارة واستجلابها إلى مصر دون أي رسوم أو جمارك أو ضرائب في مقابل ربط الوديعة بالدولار لمدة ٥ سنوات والمقررة وفقا لنوع كل سيارة والتي سيتم استردادها عقب انتهاء المدة بالجنيه المصري بسعر الصرف وقت الاسترداد.

وأكدت وزيرة الهجرة أنه تم إعادة فتح المبادرة خلال الفترة الماضية، عقب الكثير من الرغبات والطلبات التي تلقتها وزارة الهجرة من المصريين بالخارج.