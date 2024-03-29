قطع المياه 10 ساعات عن بعض مناطق الجيزة صباح الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

أعلنت محافظة الجيزة أنه في إطار تنفيذ تحويل خط مياه قطر 600 مم المتعارض مع إنشاء مطلع ومنزل كوبرى حسب الله الكفراوى بمدينة أبو النمرس طريق مصر أسيوط الزراعى، فقد تم تحويل الخط ومتبق أعمال الربط على الخط القائم.

وأشارت المحافظة إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بقطع المياه لمدة 10 ساعات من الساعة 1 صباح يوم الجمعة الموافق 2024/3/29 وحتى الساعة 11 صباح يوم السبت، وذلك لربط الخط الجديد مع الخط القائم.

وأوضحت المحافظة أن المناطق المتأثرة بقطع المياه هي: قرية المناوات وقرية طموه.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة موجها رئيس مدينة ابو النمرس بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات.