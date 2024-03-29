محامي "فتاة البراجيل" يفجر مفاجأة بشأن التحقيقات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان يونس:

كشف أحمد السقيلي محامي رحاب رشدي "فتاة البراجيل" عن تفاصيل جديدة كشفتها أسرة المتوفاة أمام جهات التحقيق اليوم .

وأضاف " السقيلي" في تصريحات لـ"الخليج 365"، أسرة "رحاب" قالت إنها أقبلت على تناول مادة سامة بغرض إنهاء حياتها لمضايقة أهالي القرية لها "الناس مكنوش سايبينها في حالها" بعد مقُتل "سيد بركة" على يد خطيبها السابق "حسام". مطلع الشهر الجاري.

أوضح المحامي، أن "رحاب" ـ المتوفاة ـ ضمنت خطيبها السابق في قرض مالي، وأن البنك طالب الفتاة بسداد الأقساط ـ كونها الضامن للمقترض ـ نظرا لعدم سداده الاقساط عقب حسبه في جريمة قتل.

وأشار "السقيلي" إلى أن الفتاة أقدمت على إنهاء حياتها بسبب ذلك "حسام كان واخد قرض قبل ما يفسخ خطوبته وبعد ما اتحبس البنك يطالبها بسداد الأقساط".

و أثار مقطع فيديو لم يتخطى 30 ثانية، تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لفتاة تد عى "رحاب" وهي تقول و صيتها الأخيرة قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة إثر تناولها مادة سامة في قرية البراجيل بالجيزة تفاعل مستخدمي وسائل الاجتماعي.

وقالت "رحاب" ـ المتوفاة ـ خلال الفيديو التى ظهرت فيه: "باعتبار إني بكرة هموت في حادثة، قولوا لأمي في جنازتي متصوتيش .. وقولوا لإخواتي أن انتم كنتم أعز شئ في حياتي وفي وجودي ومماتي.. وبلغوا صحابي أنهم يقفوا على قبري وميصوتوش.. ويطلوا كل شوية على أمي وميعيطوش .. متكسروش قلبها كفاية قلبها مكسور في بُعدي.. والعلم عند الله".