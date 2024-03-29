حدث ليلا| ملامح التشكيل الوزاري الجديد.. والأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة العديد من الأحداث المهمة أبرزها: الحوار الوطني يثمن اهتمام الحكومة بتنفيذ مخرجات الجلسات.. ووزير العمل يؤكد التزام مصر بمعايير العمل الدولية وحقوق المرأة مُصانة

ويستعرض الخليج 365 خلال السطور التالية أبرز الأحداث التي شهدتها الساحة المصرية خلال الساعات الأخيرة:

الحوار الوطني يثمن اهتمام الحكومة بتنفيذ مخرجات الجلسات

ثمن أعضاء اللجنة المشتركة لمتابعة آليات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني اهتمام الحكومة بتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، وتوجهوا بالشكر لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على متابعة تنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطني في محاوره المختلفة، وعقد لقاءات دورية مع اللجنة.

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وزير العمل: مصر مُلتزمة بمعايير العمل الدولية.. وحقوق المرأة مُصانة

أكد وزير العمل حسن شحاتة اليوم الخميس، أن الدولة المصرية مُلتزمة بكافة معايير العمل الدولية، وأن القوانين، والقرارات ذات الصلة بملف العمل، تتضمن بنودًا تؤكد ذلك، وأضاف أن توجيهات وتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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مدير مكتب منظمة العمل الدولية: نهدف لدعم المساواة بين الجنسين والقضاء على العنف ضد المرأة

أشاد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، بالتعاون مع وزارة العمل، مقدماً الشكر والتهنئة للوزارة على إصدار الدليل الارشادي لمفتشي الوزارة وعلى جهودها الحثيثة في تعزيز المساواة بين الجنسين وتوفير فرص عمل لائقة للمرأة وتحسين بيئة العمل.

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"السلع التموينية" تتعاقد على شراء 35.2 ألف طن زيت عباد وصويا خام

تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال ممارسة عالمية على شراء 35.250 ألف طن زيت عباد وصويا خام.

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"راعي مصر": تدريب أكثر من 30 سيدة على حرفة التفصيل والخياطة

قامت مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بتدريب أكثر من 30 سيدة ورجل على حرفة التفصيل والخياطة ضمن مشروع بداية جديدة بالتعاون بين مؤسسة راعي مصر ومؤسسة بنك مصر للتنمية

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أمطار تصل القاهرة.. الأرصاد تحذر من غطاء سحابي على هذه المناطق

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى وجود غطاء سحابي يغطي شمال وجنوب البلاد والذي يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري مع تقدم الساعات القادمة.

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أجواء مغبرة وأمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، منذ قليل من تعرض البلاد إلى أجواء مغبرة، ونشاط رياح مثير للرمال والأتربة وأمطار متفاوتة الشدة.

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بكري يكشف ملامح التشكيل الوزاري الجديد بعد خطاب السيسي المرتقب أمام النواب

أشار الإعلامي مصطفى بكري إلى إمكانية ظهور حكومة جديدة قد تضم وجوها جديدة، خاصة إذا استمر الدكتور مصطفى مدبولي في منصبه كرئيس للوزراء، حيث من المتوقع أن يكلفه الرئيس بتشكيلها.

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