إعلام سوري: سماع دوي انفجارات في سماء مدينة حلب

أفادت صحيفة "الوطن" السورية، عن سماع دوي انفجارات في سماء مدينة حلب. في وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء العربية السورية- سانا، نقلًا عن مصدر عسكري، بأنّ "مساء الخميس شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاً أحد المباني السكنية في ريف دمشق وأسفر العدوان عن إصابة مدنيين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

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