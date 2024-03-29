البابا فرنسيس غسل أقدام 12 سجينة في روما بمناسبة خميس الأسرار

قام البابا فرنسيس بغسل أقدام 12 امرأة سجينة في روما بمناسبة خميس الأسرار لدى الطوائف الكاثوليكية.

وزار البابا سجن ريبيبيا للنساء في الضواحي الشمالية الشرقية للعاصمة الإيطالية روما، حيث أدى الطقس نفسه عام 2015.

لكن كانت هذه المرة الأولى التي يخصص فيها البابا البالغ 87 عاما هذا الطقس السنوي خلال أسبوع الآلام للنساء فقط.

وغَسَل البابا وهو جالس على كرسيه المتحرك أقدام السجينات.

والشهر الماضي أصيب البابا بنزلة برد دفعته إلى إلغاء بعض اللقاءات العامة، وقد طلب في عدة مناسبات خلال فترة تعافيه من الآخرين قراءة عظاته.