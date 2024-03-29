"حزب الله" نشر مشاهد استهداف كريات شمونة وتموضع لجنود إسرائيليين في حرش راميم

نشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مشاهد من عملية استهداف تموضع قوة مشاة تابعة للجيش الإسرائيلي في حرش راميم عند الحدود اللبنانية الجنوبية. هذا، ونشر "حزب الله" مشاهد أخرى من عملية استهداف مستوطنة كريات شمونة بصليات من الصواريخ.

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