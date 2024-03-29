إنقاذ 124 مهاجراً قبالة جزر الكناري الإسبانية

ابوظبي - سيف اليزيد - جران كناريا (رويترز)

أنقذ خفر السواحل الإسباني 124 مهاجراً، بينهم أطفال صغار وشخص بحاجة إلى كرسي متحرك، من قاربين خشبيين في البحر قبالة جزر الكناري أمس. وأفاد الصليب الأحمر الإسباني بأنه تم تحديد موقع القارب الأول الذي كان على متنه 66 شخصاً على بعد 10 أميال بحرية جنوبي جران كناريا، فيما عُثر على القارب الثاني الذي يحمل 58 شخصاً بينهم امرأتان بالقرب من المنطقة. وتقول وكالة حماية الحدود الأوروبية «فرونتكس»، إن طريق الأطلسي إلى جزر الكناري هو الطريق الأكثر استخداماً حالياً في رحلات الهجرة غير الشرعية من غرب أفريقيا إلى الاتحاد الأوروبي.

ووفقاً لوزارة الداخلية الإسبانية، بلغ عدد الأشخاص الذين قاموا بهذه الرحلة الخطرة بين أول يناير و 15 مارس 12393 شخصاً مقارنة مع 2178 خلال نفس الفترة من العام الماضي.