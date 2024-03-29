تفاصيل استقالة السفير الكوري الجنوبي لدى أستراليا بعد11 يومًا من تعيينه

ياسر رشاد - القاهرة - قدم السفير الكوري الجنوبي لدى أستراليا "لي جونغ سوب"، الذي شغل منصب وزير الدفاع السابق استقالته اليوم الجمعة بعد أقل من شهر على تعيينه في هذا المنصب وسط انتقادات متزايدة لتعيينه وعودته المفاجئة إلى بلاده بعد الكشف عن خضوعه لتحقيق.

ووفقًا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، فقد خضع "لي" لتدقيق مكثف بعد الكشف عن أنه تم التحقيق معه بتهمة التدخل المزعوم في تحقيق عسكري في وفاة أحد جنود مشاة البحرية، وتم منعه من مغادرة البلاد قبل رفع الحظر عن مغادرته.

وعاد "لي" إلى بلاده يوم الخميس الماضي، بعد 11 يوما من توليه منصبه في كانبيرا (عاصمة استراليا)، لحضور اجتماع للتعاون الدفاعي لسفراء كوريا الجنوبية لدى 6 دول، ولكن أثيرت تساؤلات حول إمكانية تنظيم الاجتماع لمنح "لي" ذريعة للعودة إلى الوطن.

وانتقده الكثيرون موجهين له تهمة الفرار من التحقيق ومغادرة البلاد لتولي المنصب بعد وقت قصير من رفع حظر الخروج المفروض عليه، ولكنه نفى ارتكابه أي مخالفات.

وقال محاميه كيم جيه-هون للصحفيين إن "لي" قدم استقالته إلى وزير الخارجية اليوم الجمعة، وطلب من الوزير التأكيد على قبول استقالته، وبالفعل قبلت الوزارة استقالته، وقالت الوزارة في رسالة إلى وسائل الإعلام: "بما أن السفير لي جونج سوب أعرب بقوة عن نيته الاستقالة، فقد أبلغت الوزارة ذلك إلى الرئيس، الذي يتمتع بسلطة التعيين، وقرر قبول الاستقالة".

ونقل "كيم" عن "لي" قوله إن "لي" يعتزم البقاء في "سول" حتى بعد انتهاء اجتماع السفراء للرد بقوة على كافة الأسئلة الدائرة، كما أن "لي" واصل دعوة مكتب تحقيقات مكافحة الفساد لاستدعائه بسرعة للاستجواب، لكنه لم يتلق أي رد من المكتب حتى الآن.

وجاءت استقالة "لي" قبل أقل من أسبوعين من الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 10 أبريل، وتكهن البعض بأن المكتب الرئاسي أمر "لي" بالعودة عاجلا مع تدهور المشاعر العامة في الفترة التي سبقت الانتخابات.