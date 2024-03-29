الدفاع الروسية: تم إسقاط 15 صاروخا أوكرانيا استهدفت بيلغورود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن "الدفاعات الروسية أسقطت الليلة الماضية 15 صاروخا أطلقتها قوات كييف على مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا".
وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه "تم إحباط محاولة جديدة من نظام كييف لشن هجوم إرهابي براجمات RM-70 Vampire التشيكية، حيث اسقطت الدفاعات الروسية 15 صاروخا استهدفت مدينة بيلغورد الحدودية".
وكانت قد أكدت وزارة الدفاع الروسية، صباح الأربعاء، أن "قواتها أسقطت 18 قذيفة من راجمة الصواريخ Vampire أطلقها الجيش الأوكراني على بيلغورود".
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