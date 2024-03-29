انت الان تتابع خبر مقتل اكثر من 36 عسكريا بغارة إسرائيلية على سوريا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المرصد، لوكالة فرانس برس، أن "ما لا يقل عن 36 عنصراً من القوات السورية قتلوا، كما أُصيب العشرات، في غارات إسرائيلية استهدفت منطقة تقع قرب مطار حلب الدولي".

كما نقلت رويترز، عن مصدرين قولهما إن "ضربات إسرائيلية على مدينة حلب السورية في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، أدت إلى مقتل 33 مدنيا وعسكريا"، مضيفة أن "الضربات تسببت أيضاً في مقتل خمسة من مقاتلي حزب الله اللبناني".

وأكد المرصد أن "هذه الحصيلة من القتلى من قوات النظام هي الأعلى" في غارة "إسرائيلية" في سوريا منذ كثفت إسرائيل استهدافها لمواقع سورية إثر اندلاع الحرب ضد حركة حماس في قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023".

وأشار المرصد إلى أن القصف الجوي الإسرائيلي استهدف كذلك في السفيرة، المدينة الواقعة جنوبي شرق مدينة حلب، "معامل الدفاع التي كانت تابعة لوزارة الدفاع السورية قبل أن تسيطر عليها مجموعات إيرانية".

من جهتها، نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر عسكري قوله إن غارة جوية إسرائيلية استهدفت "عددا من النقاط في ريف حلب"، مما تسبب بسقوط قتلى وجرحى من "مدنيين وعسكريين" لم تحدد عددهم.