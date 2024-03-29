"أ ف ب": السلطات الصينية علّقت بناء سدَّين بعد اعتداء في باكستان

نقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول صيني، أن "شركات صينية علّقت موقتا بناء سدَّين لتوليد الطاقة الكهرومائية في شمال باكستان بعد مقتل خمسة مهندسين صينيين في هجوم انتحاري خلال الأسبوع الحالي".
وبحسب الوكالة، ذكر المسؤول الإداري الكبير في ولاية خيبر باختونخوا طالبا عدم كشف هويته "شركتان صينيتان أوقفت عمليات بناء مشروعين كبيرين هما سدا داسو وديامر باشا" مضيفا "طلبتا خططا أمنية جديدة من الحكومة".
ويوم الثلاثاء، قتل خمسة صينيين يعملون في ورشة بناء سد وسائقهم الباكستاني في تفجير انتحاري استهدف مركبتهم في شمال غرب باكستان، حسبما أعلنت الشرطة.
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