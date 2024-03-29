45 قتيلًا جراء سقوط حافلة من على جسر وتحطمها في واد في جنوب إفريقيا

أعلنت وزارة النقل في جنوب إفريقيا، "سقوط 45 قتيلًا على الأقل وإصابة شخص بجروح خطيرة"، نتيجة سقوط حافلة كانت على ما يبدو تقلّ ركابًا من بوتسوانا إلى موريا، من جسر على ارتفاع 50 مترًا، قبل أن تتحطّم في قاع واد.
وأوضحت في بيان، أنّه "يبدو أنّ السّائق فقد السّيطرة على الحافلة، واصطدم بحواجز الأمان على الجسر. وطارت الحافلة من فوق الجسر، وهَوَت في الوادي حيث اشتعلت فيها النيران".
وكانت الحافلة تقلّ 46 راكبًا بينهم السّائق. وذكرت إدارة النّقل المحليّة أنّ شخصًا واحدًا فقط هو طفل يبلغ من العمر ثماني سنوات، نجا من الحادث ونُقل إلى المستشفى، مشيرةً إلى أنّ "بعض الجثث احترقت لدرجة يصعب التّعرّف عليها، وجثث أخرى عالقة وسط الحطام، وهناك جثث ملقاة في مكان الحادث".
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