انت الان تتابع خبر الأردن تعلن موعد الربط الكهربائي مع العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المسؤول لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إن الخط سيكون مشتركا بين محطتي الريشة الكهربائية الأردنية ومحطة الرطبة العراقية وعلى جهد 132 كيلو فولت، لتغذية أحمال منطقة الرطبة القريبة من الحدود مع الأردن.ووقع العراق والأردن في 11 فبراير الماضي، في العاصمة عمان، وثيقة لتزويد الجانب العراقي بالطاقة الكهربائية بقدرة 40 ميغا واط في المرحلة الأولى، حيث عد الطرفان العقد إنه كجزء من خطة عربية أشمل للسوق العربية المشتركة للطاقة مستقبلا.

وأعلنت وزارة الكهرباء العراقية عن إكمال تشغيل الخط الكهربائي العراقي الأردني، مؤكدة أن موعد دخول الخط للخدمة سيكون يوم السبت المقبل.

ونقلت "بترا" عن وزارة الكهرباء العراقية، تأكيدها إكمال تشغيل الخط الكهربائي بين البلدين محددة الموعد ذاته لدخول الخدمة.

