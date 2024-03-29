انت الان تتابع خبر الكمارك تعلن ضبط 184 شاحنة مخالفة لضوابط الاستيراد في منافذها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الهيئة في بيان ورد لـ"الخليج 365"، إن "قسم التحري و مكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الشمالية ضبط ( ١١٦ ) شاحنة محملة (مدافئ منزلية ، قناني غاز ، مشروبات غازية ، ورق أسمر ، أنابيب بلاستيك ، مشروبات كحولية ، أدوية بشرية ، خشب ، مواد إنشائية ، جص ، أسمنت أبيض ، أبواب حديد ، ألمنيوم ، أدوات أحتياطية ، معلبات ، معدات زراعية ، كهربائيات ، أصباغ ، فواكه ، حلويات ، ضاغطات هواء) ومواد متنوعة أخرى مخالفة للشروط و الضوابط الاستيرادية".وأضافت الهيئة، أن "قسم التحري و مكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الغربية ضبط ( ٣١ ) شاحنة محملة ( أثاث خشبي ، ملابس ، رول نايلون ، فواكه ، سيراميك ، مساحيق تنظيف ، شعير ، حلويات متنوعة ، ذرة ، أغطية بلاستيك ، دخن ، صفائح بليت ، سقوف ثانوية ) مخالفة للشروط و الضوابط الاستيرادية.

وتابعت الهيئة، أن "قسم التحري و مكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الوسطى ضبط ( ٣٧ ) أرسالية محملة ( كراسي ، سيارات ، بذور ، رفوف متنوعة ، حلويات متنوعة ، أواني سفري ، أجزاء معمل ، مستحضرات تنظيف ، أبواب ، جريش الذرة ، ألبان ، عصائر ، شيش تسليح ، كرين ، مستلزمات طبية ، سماد يوريا ) ومواد متنوعة أخرى مخالفة للشروط و الضوابط الاستيرادية".

وأشارت الى ان "حصيلة عمليات الضبط لكافة اقسام التحري ومكافحة التهريب في المناطق الكمركية هي ( ١٨٤ ) شاحنة مخالفة للشروط والضوابط الأستيرادية" .

وأكدت الهيئة، ان "عمليات الضبط تمت من خلال التعاون المشترك مع شرطة الكمارك، وقد تم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة بحق المخالفين".

