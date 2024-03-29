الاحتلال يواصل حملات الاعتقالات ضد الشباب الفلسطيني اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي حملات الاعتقالات التي يقوم بها بشكل يومي، حيث اعتقل اليوم الجمعة، عددًا من المواطنين الفلسطينيين بمختلف المدن الفلسطينية.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنا من مدينة نابلس، بعد اقتحامها المنطقة الشرقية من المدينة، وتمركزت في منطقة الضاحية، واعتقلت المواطن ليث جبريل الشربجي، بعد مداهمة منزله وتفتيشه، كما استولت على مركبته.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية مادما جنوب نابلس، وفتشت عددا من منازل المواطنين، بجانب اعتقالها لشاب من بلدة كفر لاقف شرق قلقيلية.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت كفر لاقف بعدة آليات، واعتقلت الشاب حمزة عساف عقب مداهمة منزله في البلدة والعبث بمحتوياته.

واقتحمت أيضًا بلدة ترقوميا، شمال غرب الخليل، وذكر مراسل "وفا"، أن قوات الاحتلال انتشرت في أحياء البلدة، والصقت منشورات تهديد للمواطنين على المركبات والمنازل والمحال التجارية.

وفي سياق متصل كانت قوات الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي اعتدت على المصلين والمتواجدين في باحات المسجد الأقصى في الساعات الأولى من اليوم وهم يستعدون للاعتكاف قبل ساعات من أولى ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، والتي تبدأ بعد مغرب اليوم.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، قال شهود عيان إن قوات الاحتلال طردت المتواجدين من الساحات وأبقت على اولئك الموجودين داخل المصليات المسقوفة، ولكنها قامت بالاعتداء ايضًا على النساء بالضرب أثناء طرد المصلين المتواجدين من باحات المسجد الأقصى المبارك، وقت استعدادهم لاستقبال أولى ليالي الاعتكاف بعد فتح باب الاعتكاف بالمسجد الأقصى من اليوم.

ومن جانبه أكد مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني، أنه فتح باب الاعتكاف حتى نهاية شهر رمضان الفضيل، ويحدد موعد صلاة قيام الليل، والتي ستؤدى جماعة ابتداءً من هذه الليلة في تمام الساعة 1:30 بعد منتصف الليل.