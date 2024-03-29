عاجل.. حدث غير عادي في غزة وإصابة عدد من جنود الاحتلال

ياسر رشاد - القاهرة - قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن حادثًا غير عادي وقع في غزة وتعرّضت قوّة إسرائيلية لنيران مضادة للدبابات، أسفر عنه عدد من الجرحى بدرجات متفاوتة.

وأعلنت مصادر فلسطينية عن وقوع اشتباكات عنيفة بين المقاومة وجيش الاحتلال شرق عبسان جنوب قطاع غزة.

وأضافت، أن الاحتلال يقطع كل وسائل التواصل مع الكوادر الطبية والصحفية المتواجدة في مجمع الشفاء.

في وقت سابق، يواصل الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي حملات الاعتقالات التي يقوم بها بشكل يومي، حيث اعتقل، اليوم الجمعة، عددًا من المواطنين الفلسطينيين بمختلف المدن الفلسطينية.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنًا من مدينة نابلس، بعد اقتحامها المنطقة الشرقية من المدينة، وتمركزت في منطقة الضاحية، واعتقلت المواطن ليث جبريل الشربجي، بعد مداهمة منزله وتفتيشه، كما استولت على مركبته.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية مادما جنوب نابلس، وفتشت عددا من منازل المواطنين، بجانب اعتقالها لشاب من بلدة كفر لاقف شرق قلقيلية.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت كفر لاقف بعدة آليات، واعتقلت الشاب حمزة عساف عقب مداهمة منزله في البلدة والعبث بمحتوياته.

واقتحمت أيضًا بلدة ترقوميا، شمال غرب الخليل، وذكر مراسل "وفا"، أن قوات الاحتلال انتشرت في أحياء البلدة، والصقت منشورات تهديد للمواطنين على المركبات والمنازل والمحال التجارية.