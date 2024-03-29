أسير أوكراني يروي كيف نجا بعد ضرب مدرعة "برادلي" التي كان فيها

ياسر رشاد - القاهرة - قال أناتولي بروكونين، وهو جندي في القوات المسلحة الأوكرانية تم أسره، إنه شهد هجومًا بواسطة دبابة روسية على مركبة المشاة القتالية الأمريكية "برادلي" التي كان يوجد فيها.

وحسب سبوتنيك، قال الأسير: "كانت هذه هي المرة الأولى التي أخرج فيها إلى المعركة. تم نقلنا على متن "برادلي" من رابوتينو بالقرب من نوفوبوكروفكا (مقاطعة زابوروجيه). وبمجرد فتح البوابة، ودخولنا، وكنت قبل الأخير، بدأت دبابة بإطلاق النار علينا، وسقطت قذيفة مباشرة في "برادلي"، لقد أصبت بصدمة شديدة وأصابتني شظية في رأسي، وتمزق رفيقي الملقب بـ"ميخ"".

وأوضح أنه بعد إصابته تم نقله إلى المستشفى، وبعد ذلك تم إرساله في إجازة. وبحسب بروكونين، فقد قرر عدم العودة من إجازته إلى الجيش والهروب.

وأضاف الأسير: "لكن مع ذلك، بعد مرور شهر، عثروا عليّ. وصلت خمس دوريات. أخذوني وأعادوني إلى الوحدة العسكرية، ولكن ليس إلى تلك التي على جبهة مقاطعة زابوروجيه، ولكن إلى جبهة جمهورية دونيتسك".

كما تحدث الأسير عن كذب وسائل الإعلام الأوكرانية، وقال بروكونين، إنه فوجئ بالتقارير الكاذبة لوسائل الإعلام الأوكرانية المتعلقة برابوتينو على جبهة زابوروجيه.

وأشار بروكودين إلى أن الأخبار الأوكرانية تشوه الوضع الحقيقي على خط المواجهة.

وتابع: "عندما ذهبت في إجازة، وعندما كنت أجلس وأشاهد الأخبار... بعد أن أصبت في رابوتينو، ومات رفاقي، وتحطم كل شيء هناك، وتم قصف كل شيء. أشاهد الأخبار وأرى أنه في هذا اليوم، كما اتضح، حققت القوات المسلحة الأوكرانية نجاحًا في رابوتينو، وتوغلت على عمق كيلومترين. يا إلهي، أقول، بحسب الأخبار، يجب أن نكون بالقرب من الأورال، هل تفهمون؟".

وفي وقت سابق، تم إرسال الطيران البولندي بسبب "نشاط" روسيا في أوكرانيا، حسبما ذكرت القيادة العملياتية للقوات المسلحة في البلاد.

وقالت القيادة عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "تعمل الطائرات البولندية والقوات المتحالفة معها في المجال الجوي البولندي، وهو ما قد يرتبط بزيادة مستوى الضجيج، خاصة في الجزء الجنوبي الشرقي من البلاد. الليلة هناك نشاط مكثف للطيران البعيد المدى الروسي المرتبط بالهجمات الصاروخية على أهداف تقع على أراضي أوكرانيا".

وأوضحت القيادة أنهم اتخذوا الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المجال الجوي البولندي ويراقبون الوضع.

وفي الليل، تم الإعلان عن حالة تأهب لغارة جوية في أوكرانيا. وتحدثت وسائل الإعلام عن انفجارات في مناطق دنيبروبيتروفسك وخميلنيتسكي ولفوف وإيفانو فرانكيفسك وتشيركاسي. وقال وزير الطاقة الأوكراني غيرمان غالوشينكو إن منشآت التوليد تعرضت للهجوم.

وأوضحت شركة الطاقة الوطنية "أوكرينرغو" أنه بعد الانفجارات، تضررت محطات توليد الكهرباء في وسط وغرب أوكرانيا.

ويهاجم الجيش الروسي بانتظام البنية التحتية الأوكرانية، ردًا على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية، ويضرب منشآت الطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات. وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف أن الجيش لا يهاجم المباني السكنية أو المرافق الاجتماعية.