مسلمو روسيا يقيمون الصلاة أمام مجمع "كروكوس" على أرواح ضحايا الهجوم الإرهابي

ياسر رشاد - القاهرة - أقامت الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الصلاة على أرواح ضحايا الهجوم الإرهابي أمام مجمع "كروكوس" المنكوب في ضواحي موسكو.

وقال نائب رئيس الإدارة روشان أبياسوف: "اليوم قبل صلاة الجمعة أقام جمع من رجال الدين الصلاة في ساحة مجمع "كروكوس" على أرواح ضحايا الهجوم الإرهابي. نطلب من الله سبحانه وتعالى الرحمة لأرواح الضحايا والشفاء العاجل للمصابين".

وأضاف أنه تم افتتاح مراكز للدعم النفسي للمتضررين وذوي الضحايا في المراكز الإسلامية بموسكو.

وقال: "المسلمون كغيرهم من أبناء البلاد يتبرعون بالدم للجرحى، والتحق الكثير من المتطوعين المسلمين بأعمال الإغاثة في مكان الحادث".

وأشار إلى أن الإرهابيين الذين نفذوا هذا الهجوم ليس لهم جنسية ولا دين، وسينالون عقابهم.

وختم بقوله: من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا.

ويتوافد المواطنون الروس والأجانب على موقع هجوم "كروكوس" الإرهابي لوضع الزهور أمام المبنى المنكوب والصلاة على أرواح الضحايا.

الهجوم الإرهابي بكروكوس سيتي في روسيا

وكان مسلحين دخلوا المركز التجاري "كروكوس سيتي" بضواحي موسكو مساء الجمعة 22 مارس الجاري، وأطلقوا النار على الموجودين هناك وأضرموا النار في المبنى، وأسفر الهجوم عن مقتل حوالي 143 شخصا وإصابة نحو 180 آخرين.

روسيا تتهم الغرب بالتستر على أوكرانيا

واتهمت روسيا أوكرانيا بأن لها يد في هذا العمل الإرهابي، ولكن حاولت بعض الدول الغربية إنكار ذلك، وخرج بعدها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وقال بأن دول الغرب تحاول إقناع روسيا بأن لا علاقة لأوكرانيا بالعملية الإرهابية في المركز التجاري "كروكوس سيتي"، لكن موسكو لا يسعها استبعاد ذلك.

وقال لافروف في تصريح لصحيفة "إزفيستيا" الروسية، إن "الغرب يحاول بنشاط مثير للشبهات إقناعنا بأنه لا ينبغي الاشتباه بضلوع أوكرانيا، وذلك ليس فقط علنيا، بل أيضا في اتصالات عبر قنوات بعثاتنا الدبلوماسية، وهو لا يفسر لنا السبب، ولكن من وجهة نظر المنطق السليم، عندما نطرح السؤال: من المستفيد من ذلك، وهذا السؤال يطرح دائما عندما ترتكب جرائم يجب التحقيق فيها، لا يمكننا استبعاد أوكرانيا".

وأضاف لافروف: "لقد قلنا أكثر من مرة إننا لا نخرج بأي استنتاجات نهائية قبل إتمام التحقيق بالكامل، والتحقيق ما زال مستمرا، حيث يجري اكتشاف ملابسات جديدة، ولكن لا يحق لنا أن نستبعد فرضيات بديهية، علما أن الأشخاص الذين ارتكبوا هذه العملية الإرهابية كانوا يحاولون الهروب باتجاه أوكرانيا عندما تم القاء القبض عليهم".

وأشار إلى أن الغرب "يحاول إقناع الجميع بأن هذا العمل نفذته جماعة "داعش" الإرهابية ولا ينبغي الاشتباه بأي طرف آخر، وخصوصا بأوكرانيا".