الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا في القطاع إلى 32623 منذ اندلاع الحرب

أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن "ارتفاع الحصيلة في قطاع غزة إلى 32623 شهيداً منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من تشرين الأول".

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه "خلال 24 ساعة، سجّل استشهاد 71 شخصا"، إضافةً إلى أن "عدد المصابين ارتفع إلى 75092 شخصا منذ بدء الحرب قبل قرابة الستة أشهر".

وأفادت وكالة "وفا" الفلسطينية، بـ"استشهاد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف نادي الشجاعية الرياضي شرق مدينة غزة"، كاشفةً أن "قوات الاحتلال قصفت بالمدفعية، المناطق الجنوبية الغربية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة".