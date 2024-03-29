"حزب الله" نعى 3 من عناصره سقطوا "على طريق القدس"

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد إبراهيم أنيس الزين "عبد الجليل" مواليد عام 1982 من بلدة شحور في جنوب لبنان، الشهيد المجاهد مصطفى أحمد مكي "ملاك" مواليد عام 1983 من بلدة تبنين في جنوب لبنان، والشهيد المجاهد أحمد جواد شحيمي "أبو حسين" مواليد عام 1964 من بلدة مركبا في جنوب لبنان، والذين ارتقوا شهداء على طريق القدس".

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