انت الان تتابع خبر بسبب يامال.. صدام مرتقب بين برشلونة والاتحاد الإسباني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب شبكة "ريليفو"، فإن يامال سيكون رفقة المنتخب الإسباني في منافسات يورو 2024، والتي ستقام الصيف المقبل في ألمانيا.

وأضافت الشبكة "هناك رغبة أيضا في تواجد يامال مع المنتخب الأولمبي للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024".



وأشار التقرير إلى أن برشلونة يعلم نوايا الاتحاد الإسباني، وهناك قلق كبير من التأثير المحتمل لمشاركة يامال في البطولتين، كما حدث مع بيدري في 2021.

وأفادت الشبكة "إفراط يامال في خوض المباريات، سيؤدي إلى توقف مرحلة نموه وتطوره، وبالتالي لا يعتزم النادي الكتالوني، السماح لنجمه البالغ من العمر 16 عاما، بلعب بطولتين لإسبانيا في صيف واحد".