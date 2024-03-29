مقتل 11 ونزوح الآلاف جراء إعصار “غاماني” في مدغشقر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 _ واس

لقي ما لا يقل عن 11 شخصاً مصرعهم وتشرد الآلاف، جراء الإعصار المداري “غاماني” الذي اجتاح جزيرة مدغشقر هذا الأسبوع.

وذكر المكتب الوطني لإدارة المخاطر والكوارث في مدغشقر في تقرير في ساعة متأخرة أمس، أن الإعصار “غاماني”، الذي اجتاح شمال شرق مدغشقر يومي الأربعاء والخميس، تسبب في نزوح أكثر من 18 ألف شخص وأن ثلاثة آخرين ما زالوا في عداد المفقودين.

وأضاف أن “غاماني” وصل لليابسة إلى الشمال من فوييمار في شمال شرق مدغشقر صباح الأربعاء برياح بلغت سرعتها في المتوسط 150 كيلومتراً في الساعة مع هبوب رياح مصاحبة وصلت سرعتها إلى 210 كيلومترات في الساعة.

وتابع أن الإعصار هدأ تدريجياً بعد ظهر أمس الخميس، فيما كان لا يزال على اليابسة وأدى إلى هطول أمطار غزيرة وحدوث فيضانات في العديد من الخليج 365، مما تسبب في انهيار الطرق والجسور في شمال مدغشقر.