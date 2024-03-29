العدوان الإسرائيلي على غزة.. 183 شهيداً وجريحاً في سبع مجازر جديدة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الجمعة، استشهاد وإصابة 183 فلسطينياً خلال الـ 24 ساعة الماضية، جراء المجازر التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها بحق سكان القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي.



وقالت الوزارة في بيانها الإحصائي لليوم الـ 175 من العدوان الإسرائيلي على القطاع: " إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 71 شهيدا و112 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية".



وأوضحت أن "حصيلة العدوان ارتفعت إلى 32 ألفا و623 شهيدا و75 ألفا و92 مصابا".



وأشارت إلى أنه لا يزال هناك عدد من الضحايا تحت الركام، وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



وإلى جانب الخسائر البشرية، ومعظمها من الأطفال والنساء، تسببت الحرب الإسرائيلية في دمار هائل بالبنى التحتية وكارثة إنسانية، بالإضافة إلى مجاعة مستمرة أودت بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.



ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية" تواصل إسرائيل حربها على القطاع الذي تحاصره منذ 17 عاما، ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون أوضاعا كارثية.



المصدر: وكالات

