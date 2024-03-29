مقتل 45 شخصاً في حادث مروري مأساوي بجنوب أفريقيا

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت وزارة النقل في جنوب أفريقيا، اليوم الخميس، إن 45 شخصاً على الأقل لاقوا حتفهم وأصيب شخص واحد بجروح خطيرة في حادث حافلة بالقرب من ماماتلاكالا في مقاطعة ليمبوبو بشمال البلاد.

وقالت الوزارة في بيان، إن السائق فقد السيطرة على الحافلة التي اصطدمت بحاجز جسر ثم سقطت على الأرض واشتعلت النيران فيها.

وأضاف البيان أن حافلة الركاب كانت تنقل أشخاصاً من بوتسوانا، إلى بلدة موريا في ليمبوبو.

وقالت إدارة النقل في ليمبوبو في بيان منفصل، إن عمليات الإنقاذ استمرت حتى ساعة متأخرة من مساء الخميس.