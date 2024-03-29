الاحتلال يستهدف سيارة جنوب لبنان بداخلها عناصر من حزب الله

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

استهدفت مسيرة إسرائيلية، اليوم الجمعة، سيارة على طريق البازورية-وادي جيلو، بحسب ما أفادت مراسلة العربية/الحدث.

وأدت الضربة إلى مقتل عنصر من حزب الله، لافتة إلى أن فرق الإطفاء عملت على إخماد النيران التي اندلعت في السيارة، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

أتى ذلك بعد ضربات متبادلة بين الجانبين، أمس الخميس، إثر يوم دامٍ أدى إلى مقتل 9 من حزب الله وحليفته "حركة أمل"

وتشنّ إسرائيل منذ أسابيع غارات جوّية أكثر عمقاً داخل الأراضي اللبنانيّة، مستهدفة مواقع لحزب الله، ما زاد المخاوف المحلية والدولية مؤخراً من اندلاع حرب مفتوحة.

كما نفذت عدة ضربات على سيارات في الجنوب، ضمن خطة لاغتيال قيادات في حزب الله وحماس على السواء.

بينما دعت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) أمس إلى وقف التصعيد "فورًا" في جنوب لبنان.

بدوره، شدّد الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي على أن "إعادة الهدوء على طول الحدود يجب أن يكون أولوية قصوى لكل من" لبنان وإسرائيل.