أوكرانيا تبلغ عن أضرار هائلة في البنية التحتية بسبب الهجمات الروسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كييف- (د ب أ)

أبلغت أوكرانيا مرة أخرى عن أضرار هائلة لحقت بالبنية التحتية للطاقة في البلاد، في أعقاب هجمات روسية واسعة، أدت إلى إصدار إنذارات من غارات جوية على مستوى البلاد .

وأعلنت شركة الطاقة الأوكرانية "أوكرينرجو" اليوم الجمعة عن إلحاق أضرار بمحطات الطاقة الكهرومائية والحرارية، في غرب ووسط أوكرانيا.

وأبلغ الدفاع الجوي الأوكراني في الصباح أنه تم إسقاط 84 هدفا روسيا، من إجمالي 99 هدفا في الجو.

وأفاد التقرير أن روسيا استخدمت على نطاق واسع طائرات مسيرة وصواريخ وصواريخ كروز.

وفي غرب أوكرانيا، أعلنت منطقتا "إيفانو-فرانكيفسك" و"خميلنيتسكي" عن انفجارات عقب الغارات الجوية.

وقالت وزارة الطاقة في كييف إنه تم استهداف محطات توليد الطاقة بشكل خاص بالصواريخ والطائرات المسيرة، مضيفة أن خدمات الطوارئ تعمل على التخفيف من تأثير الضربات الجوية. وتأثرت منطقة "دنيبروبتروفسك" ومناطق أخرى.

كانت أوكرانيا قد أعلنت أمس الخميس عن تعرض محطتين للطاقة الحرارية في غرب البلاد لأضرار بالغة نتيجة هجمات صاروخية روسية مؤخرا، ومن المتوقع أن تستغرق أعمال إصلاحهما شهورا.

وتأتي الهجمات الروسية على مصادر الطاقة الأوكرانية، ردا على هجمات شنتها كييف مؤخرا على مصافي تابعة لشركات أوك أويل وروسنفت النفطيتين الروسيتين، إضافة إلى زيادة الهجمات على مدينة بيلجورود.