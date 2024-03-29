"حزب الله" نعى 3 من عناصره سقطوا "على طريق القدس"

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد مصطفى علي ناصيف "أبو حيدر" مواليد عام 1991 من بلدة الحفير في البقاع، الشهيد المجاهد علي محمد الحاف "أبو حسن جاد" مواليد عام 1984 من بلدة الحلوسية في جنوب لبنان، والشهيد المجاهد علي عبد الحسن نعيم "أبو مهدي" مواليد عام 1974 من بلدة سلعا في جنوب لبنان، والذي ارتقوا شهداء على طريق القدس".

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