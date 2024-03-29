إردوغان سيلتقي بايدن في البيت الأبيض في 9 أيار المقبل

أكد مسؤول تركي لوكالة "فرانس برس"، أن "الرئيس التركي رجب طيب إردوغان سيلتقي نظيره الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض في التاسع من أيار المقبل".
وسيكون ذلك أول اجتماع بين الرئيسين في البيت الأبيض.
وكان قد رفض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، دعوات الولايات المتحدة لقطع العلاقات مع حركة "حماس" في ظل الحرب بينها وبين إسرائيل في قطاع غزة.
ولفت إردوغان، الى أنّ "واشنطن تدرك بأنّ تركيا، على عكس الولايات المتحدة، لا تعتبر حماس منظمة إرهابية"، مؤكداً أن "حماس أمرٌ واقع في فلسطين، فهي حزب سياسي هناك، خاض الانتخابات كحزب سياسي وفاز فيها".
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