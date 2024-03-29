سوريا.. مقتل 36 عسكرياً على الأقل بغارة جوية إسرائيلية قرب حلب



أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأنّ ما لا يقلّ عن “36 عسكرياً سورياً” قتلوا فجر الجمعة بغارة جوية إسرائيلية استهدفت “محيط مستودعات صواريخ تابعة لحزب الله اللبناني” في ريف حلب في شمال سوريا.





من جهتها، نقلت وكالة الأنباء الرسمية التابعة للنظام السوري “سانا” عن مصدر عسكري لم تسمّه بأنّ غارة جوية إسرائيلية استهدفت “عدداً من النقاط في ريف حلب” مما تسبّب بسقوط قتلى وجرحى من “مدنيين وعسكريين” لم تحدّد عددهم، فيما رفض الجيش الإسرائيلي كعادته الإدلاء بأيّ تعليق.



وقال جيش النظام السوري في وقت مبكر من اليوم الجمعة إن العدوان الإسرائيلي تزامن مع “اعتداء بالطيران المسير نفذته التنظيمات الإرهابية من إدلب وريف حلب الغربي في محاولة منها لاستهداف المدنيين في مدينة حلب ومحيطها”.



(وكالات)

