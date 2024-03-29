كشف "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في ​قطاع غزة​، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشّريفة، وفي إطار الرّدّ على اعتداءات العدو الإسرائيلي في ​دمشق​ و​حلب​، استهدف ‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 12:40 من ظهر اليوم الجمعة، مقرّ قيادة الفرقة "91" في ثكنة ‏برانيت بصواريخ "بركان"؛ وأصابوه إصابةً مباشرة".

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": استهدفنا مقر قيادة الفرقة "91" في ثكنة ‏برانيت ردًا على الاعتداءات على دمشق وحلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.