بوتين: العلاقات بين روسيا وأقرب شركائها يجب أن تستند إلى مراعاة المصالح المتبادلة

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أن "العلاقات بين روسيا وأقرب شركائها يجب أن تستند إلى مراعاة المصالح المتبادلة".

ولفت بوتين، خلال اجتماع عن بعدمع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، الى أن "مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية والسياسية مع جيراننا يتزايد باستمرار، ونحن ننطلق دائمًا من حقيقة أن هذه العلاقات يجب أن تُبنى على أساس المصالح المتبادلة، مع مراعاة مصالح بعضنا بعضا".

وأوضح أنه "عند بناء العلاقات مع شركائنا على الساحة الدولية، نتحدث دائمًا عن أن العلاقات مع أقرب شركائنا، مع أصدقائنا، مع جيراننا هي الأهم بالنسبة لنا"، مضيفاً "مستوى العلاقات مع شركائنا على الساحة الدولية هو أمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا، ومستوى العلاقات التجارية والاقتصادية والسياسية مع الدول المجاورة ينمو باستمرار".