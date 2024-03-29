"يديعوت أحرونوت": واشنطن فقدت الثقة بقدرة نتانياهو على قيادة عملية معقدة في رفح

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاسرائيلية، أن "إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن خلصت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مكبل إدارياً أو لا يريد القيام بما هو مطلوب".
وأشارت الصحيفة، إلى أن "واشنطن فقدت الثقة بقدرة نتانياهو على قيادة عملية معقدة في رفح تبدأ بإجلاء مئات آلاف اللاجئين"، موضحة أن "دولة تفشل بإدخال 50 شاحنة غذاء لشمال غزة لن تستطيع إجلاء وإيواء نحو مليون شخص".
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