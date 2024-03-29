الأب سمعان ترأس رتبة سجدة الصليب في النبطية: الصليب رمز الحب الإلهي بوجه ظلم البشر

أقام رئيس ​دير مار أنطونيوس​ في ​النبطية​ الأب جوزف سمعان، ​رتبة سجدة الصليب​، لمناسبة ​الجمعة العظيمة​ في كنيسة الدير.

وأشار في عظته، إلى "أنّنا نحتفل برتبة السّجدة لصليب يسوع، الّذي أتمّ به سرّ فداء الجنس البشري، بقبول الآلام والموت طوعًا من أجل خطايا كلّ إنسان. فهو يغسلها بدمه المراق على الصّليب، ونحن نتوب عنها منفتحين للغفران من فيض رحمة الله".

ولفت إلى أنّه "اتّضح لنا سرّ صليب ​المسيح​ الّذي نسجد له: فهو رمز الحب الإلهي بوجه ظلم البشر. هو علامة تحويلٍ لأكبر فعل ظلم إلى أكبر فعل حبّ"، مشدّدًا على أنّ "مع موت يسوع، طُويت صفحةٌ كاملةٌ من تاريخ البشر، وينبغي أن يطوي كلّ واحد وواحدة منّا صفحته العتيقة، لنبدأ فجرًا جديدًا مع فجر القيامة. فالمسيح مات من أجل خطايانا، وقام من أجل تبريرنا".