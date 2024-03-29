أعلن "حزب الله" في بيان، أنّ "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزفّ المقاومة الإسلاميّة الشّهيد المجاهد علي محمد بكّة "نديم"، مواليد عام 1994 من مدينة صيدا وسكان بلدة قنّاريت في جنوب لبنان، الّذي ارتقى شهيدًا على طريق القدس".
من جهة ثانية، أشار الحزب في بيان ثان، إلى أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 01:00 من بعد ظهر اليوم الجمعة، تجمّعًا لجنود العدو في قلعة هونين بقذائف المدفعيّة".
كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله" نعى علي محمد بكّة من صيدا وأعلن استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في قلعة هونين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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