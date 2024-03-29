"حزب الله" نعى علي محمد بكّة من صيدا وأعلن استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في قلعة هونين

أعلن "​حزب الله​" في بيان، أنّ "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزفّ المقاومة الإسلاميّة الشّهيد المجاهد علي محمد بكّة "نديم"، مواليد عام 1994 من مدينة ​صيدا​ وسكان بلدة قنّاريت في ​جنوب لبنان​، الّذي ارتقى شهيدًا على طريق القدس".

من جهة ثانية، أشار الحزب في بيان ثان، إلى أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 01:00 من بعد ظهر اليوم الجمعة، تجمّعًا لجنود العدو في قلعة هونين بقذائف المدفعيّة".