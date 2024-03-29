انت الان تتابع خبر النفط يرتفع ويحقق مكاسب جديدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 1.39 دولار أو ما يعادل 1.6 بالمئة لتصل إلى 87.48 دولار للبرميل عند التسوية، في حين ارتفعت العقود الآجلة تسليم يونيو الأكثر تداولا 1.58 دولار لتصل إلى 87 دولارا للبرميل عند التسوية. وتنتهي صلاحية العقود تسليم مايو الخميس.أما العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم مايو فارتفعت 1.82 دولار أو 2.2 بالمئة لتسجل 83.17 دولار للبرميل عند التسوية.

وسجل خام برنت زيادة أسبوعية 2.4 بالمئة، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط زيادة أسبوعية 3.2 بالمئة تقريبا. وحقق كلا الخامين ارتفاعا بأكثر من 6 بالمئة في شهر مارس، مسجلين مكاسب للشهر الثالث على التوالي.

وتجاوزت مكاسب خام برنت في الربع الأول من العام 13 بالمئة، فيما وصلت مكاسب الخام الأميركي إلى 16 بالمئة، فيما لا تزال بعض المؤسسات تتوقع المزيد من الارتفاعات خلال ماتبقى من العام.

