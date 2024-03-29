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هل يعود نيمار لبرشلونة؟.. تقرير يحسم الجدل

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بغداد - ياسين صفوان - ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإنه لم يكن هناك أي اتصال بين ووكلاء نيمار، رغم أن اللاعب البرازيلي زار النادي الكتالوني مؤخرا.

وكان نيمار على أعتاب العودة لبرشلونة الصيف الماضي، حيث تحدث وكلائه مع إدارة النادي الكتالوني، وتم البحث عن حل بانتقاله للدوري السعودي مع إمكانية إعارته للبارسا، ورفض الهلال الأمر بعد أن دفع ما يقرب من 100 مليون يورو لضم البرازيلي.


وأفادت "سبورت"، أن برشلونة يبحث بالفعل عن لاعب في مركز الجناح الأيسر، لكن اسم نيمار لم يتم طرحه في أي وقت.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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