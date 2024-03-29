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عاجل.. حزب الله يدك مقر قيادة إسرائيلي في ثكنة برانيت بصواريخ بركان

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ياسر رشاد - القاهرة -  قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله"، ظهر اليوم الجمعة، مقر قيادة الفرقة "91" في ثكنة ‏برانيت بصواريخ بركان وأصابوه إصابة مباشرة.

 

 وقال حزب الله، في بيان: دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة واسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وفي إطار الرد على اعتداءات العدو الإسرائيلي في دمشق وحلب، ‏استهدف ‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:40 من ظهر يوم الجمعة 29-03-2024 مقر قيادة الفرقة "91" في ثكنة ‏برانيت بصواريخ بركان وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

 وأضاف: وصباح اليوم تم قصف للمرة ‏الثانية ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصواريخ فلق. ‏

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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