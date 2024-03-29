تقارير عن تحطم مسيرة روسية في رومانيا بالقرب من الحدود الأوكرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - بودابست- (د ب أ)

أفادت وزارة الدفاع الرومانية، اليوم الجمعة، بتحطم مسيرة أخرى في رومانيا بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.

وأضافت الوزارة أنه جرى العثور على "شظايا قد تكون قادمة من صاروخ (مسيرة)" في منطقة زراعية بالقرب من مدينة برايلا على نهر الدانوب، مساء أمس الخميس، وجاري التحقيق في الواقعة.

وتقع برايلا على بعد 30 كيلومترا من ميناء ريني الأوكراني على نهر الدانوب. وكان الميناء هدفا متكررا للهجمات الروسية.

وتحطمت مسيرات روسية على الأراضي الرومانية في تلك المنطقة مرات عدة العام الماضي.

ووقعت آخر حادثة معروفة في 14 ديسمبر، عندما استدعت وزارة الخارجية السفير الروسي. وافترض حلف شمال الأطلسي (الناتو) أن روسيا لم تكن تعتزم الهجوم على الحلف.

وأفادت وسائل الإعلام الرومانية بأن المسيرة المشتبه فيها تحطمت بالقرب من بيت ريفي على بعد نحو عشرة كيلومترات من جنوب شرق برايلا على أرض بين رافدين للدانوب.

وسبب الانفجار فوهة بقطر أربعة أمتار.