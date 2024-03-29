الاحتلال يزعم اغتيال نائب قائد وحدة الصواريخ بحزب الله

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب- (د ب أ)

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه اغتال نائب قائد وحدة الصواريخ بحزب الله اللبناني في هجوم بطائرة مسيرة بجنوب لبنان في وقت سابق اليوم الجمعة، حسبما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وتعرض علي نعيم للهجوم أثناء تواجده داخل سيارة ببلدة البازورية قرب مدينة صور صباح اليوم.

وبحسب الجيش الإسرائيلي "يعتبر (نعيم) مصدرا هائلا للمعرفة في الجماعة، وقائدا في مجال الصواريخ".

وأضاف الجيش الإسرائيلي: "كما كان أحد القادة المسؤولين عن الصواريخ الثقيلة ذات الرؤوس الحربية، وعن شن هجمات، وتخطيطها، ضد إسرائيل."