الأب تابت ترأس رتبة سجدة الصليب في مزار سيدة لبنان في حريصا

ترأس رئيس مزار سيدة لبنان في حريصا الأب فادي تابت، رتبة سجدة الصليب في مزار سيدة لبنان، بحضور حشد من المشاركين. وفي عظة ألقاها، لفت إلى أنّ "كل شخص منّا لديه حلم، كل شخص منّا يتمنى شيئًا، وتأكدوا أنّه إذا لم تتحق أمنياتكم، فإن كل أمنية لتتحق يجب أن يكون يسوع هو الأساس فيها، وحين يكون هو أساس التمني في حياتي فله أن يعظُم ولي أن أصغُر، ووحين أصغُر أكون تلميذه بتواضعي، وحينها أبدأ باختيار الطريق الحق".

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