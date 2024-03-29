قوى الأمن عممت صورة سوري مفقود غادر مكان إقامته في الليلكي ولم يعد

عمّمت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، "بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود: معتز جاسم الموسى الخلف (من مواليد عام 1986، سوري)، الّذي غادر بتاريخ 2024-03-27 مكان إقامته الكائن في محلّة ​الليلكي​، ولم يعد لغاية تاريخه".

وطلبت في بلاغ، من الّذين شاهدوه أو لديهم أي معلومات عنه أو عن مكان وجوده، "الاتّصال بفصيلة الحدت في وحدة الدّرك الإقليمي على الرّقم: 466553-05، للإدلاء بما لديهم من معلومات".