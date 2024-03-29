أفادت قناة "المنار"، بأنّ الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارة جوية بالصواريخ استهدفت أطراف بلدة شبعا في جنوب لبنان. هذا، واستهدف الطيران الإسرائيلي بلدة عيتا الشعب بصاروخ. في وقت سابق، أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، عن تحليق مكثف للطيران التجسسي الاسرائلي فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا على علو متوسط.

كانت هذه تفاصيل خبر استهداف إسرائيلي طال عيتا الشعب وأطراف شبعا في جنوب لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.