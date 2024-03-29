بري تابع الأوضاع مع عطالله واستقبل محافظ مدينة بيروت

التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، في عين التينة، عضو تكتل "لبنان القوي" النائب غسان عطالله، حيث جرى عرض تطورات الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية. كما استقبل بري محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود.

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